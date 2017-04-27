50 رامياً في بطولة السهام الثالثة

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الخميس بطولة السعودية للسهـام "المرحلة الثالثة"، وتســـتمر منافساتها حتى بعد غدٍ السبت على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض. ويشارك في البطولة 50 رامياً يتنافسون على 4 مسافات "٧٠ مترًا للقوس الأولمبي و٥٠ مترًا للقوس البكرة، و٣٠ مترًا للقوس الأولمبي و١٠ أمتار للقوس الأولمبي".

وأشار بندر السفير رئيس اتحاد السهام إلى أن البطولة ستخوض تجربــــة جديدة من نوعها، بمشاركة لاعبين من ذوي الإعاقة وطلاب المدارس؛ سعياً من الاتحاد في نشر اللعبة على كافة الأصعدة واستقطاب الشــباب المميزين تحت إشراف الماليزي "لي" مـــدرب المنتخـــب السعودي للسهام، الذي سيدون ملاحظاته على المشاركين الجدد.