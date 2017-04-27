تنفيذ رؤية خادم الحرمين لتشجيع العمل

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 01:31 am

كلف وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللجنة الفنية بتقديم التقارير الخاصة بتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن تشجيع العمل التطوعي بدول مجلس التعاون وعرضها في الاجتماع المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 31 لوزراء الشباب والرياضة بدول الخليج، الذي عقد أمس بمملكة البحرين برئاسة هشام الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين، ورأس الوفد السعودي في الاجتماع الدكتور منصور بن عبد الله المنصور مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني في مستهل كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن دول المجلس تتطلع بكثيــر من الأمل والتفاؤل لمسيرة العمل الشبابي الرياضي المشترك بدول الخليج العربي، مستلهمين توجيـهات قادة دول المجلس واهتمامهم الدائم بالشباب والرياضة، والعمل على تحقيق ما من شأنه خدمة أبناء الخليج وتوفير أفضل الإمكانات لهم لتحقيق تطلعاتهم.

كما أكد المجتمعون أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البـرامج والأنشطة والفعاليات، التـي تسهم في تعميق الترابط والتكامل وترسـخ الهوية الخليجية وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء الشباب والرياضة للدورة الاستراتيجية "2018ـ2022م"، التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها ابتداءً من مطلع عام 2018.