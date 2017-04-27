اختتام الدورة الدولية لمدربي السلة

جدة ـ الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 00:00 am

اختتمت دورة المدربين الدوليــــة لكـــرة السلة "Level1"، التي نظمهــــا الاتحاد السعـــودي لكـرة السلة في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظـــة جدة، بإشراف الاتحـــاد الدولي للعبة، بحضور الأمير محمد بن متعب آل سعود رئيس الاتحاد السعــــودي لكرة السلة.

وشارك في الدورة التي استمرت 6 أيام 70 مدربًا من 15 دولة عربية وآسيوية وإفريقية وأوروبية، وهي: السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وعُمان والأردن وتونس والمغرب والجزائر ومصر وسوريا والسنغال وكندا وموريتانيا، بمتابعة من محمد بن عزوز مدير الأداء الرياضي في اتحاد السلة، والمحاضر الدكتور حبيب الشريف ممثل الاتحاد الدولي لكرة السلة، واليوناني ستيليانــــوس جياتزو جلو مدرب المنتخب الأول لكرة السلة.

وبعـد نهايـــة الـــدورة التدريبية، استمع الأمير محمد بن متعب لمناقشات المدربين حول تطوير لعبة كرة السلة وما يعانيه المدرب الوطني، ومن ثم قام بتكريم الدكتور حبيب الشريف، ومحمد بن عزوز، وسلم المشاركين في الدورة الشهادات، فيما قدم الدكتور حبيب الشريف، دروع الاتحاد الدولي لكرة السلة للأمير محمد بن متعب والكابتن محمد بن عزوز.

وسيتسلم المشاركـــون شهاداتهم الدوليـــة فئـــة "Level1"، بعد اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة السلة، مُتضمنةً تقييم كل مدرب وذلك خلال الشهر المقبل.