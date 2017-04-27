الخليج يوزع التذاكر مجانا

الدمام ـ أحمد البريك | Thursday, 27 April 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الخليج تكفلها بشراء تذاكر مواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام الفتح السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، لتوزيعها مجاناً على جماهير ناديها، كما قررت تسيير حافلات من مقر النادي بسيهات إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، مكان المباراة لتسهيل المهمة على الجماهير.

وشهدت التدريبات الجماعية عودة الثنائي زكريا سامي وعبد الله السالم بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي غيبتهما في تدريب أمس الأول.