الهلال يتمسك بالمشاركة العربية ويستقبل ثلاثة ملايين

‫الرياض ـ حمد الصويلحي‬ عبد الإله المرحوم | Thursday, 27 April 2017 - 00:00 am

قطعت إدارة نادي الهلال، الشكوك حول مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في النادي بدوري أبطال العرب في مصر من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين.

وتقرر أن يمثل الهلال عبد الرحمن النمر نائب رئيس النادي، في القرعة التي ستجرى في الخامس من مايو المقبل.

‫وبهذا الشأن، أكد لـ"الرياضية" فهد المفرج مدير عام كرة القدم في نادي الهلال، مشاركتهم في دوري أبطال العرب، نافيًا ما أثير حول اعتذار فريقه عن المشاركة في البطولة.

من جهة أخرى قدم الأمير ماجد بن عبد الله بن عبد العزيز عضو الشرف بنادي الهلال، دعمًا ماليًا بقيمة ثلاثة ملايين ريال، أودعت في الحساب البنكي للنادي، ودعم الأمير ماجد خزينة النادي خلال الموسم الجاري باثني عشر مليون و600 ألف ريال، بالإضافة إلى تكفله بالقيمة المالية للتعاقد مع السوري عمر خربين لمدة ستة أشهر من نادي الظفرة الإماراتي والبالغة مليون دولار أمريكي.

على صعيد أخر، يعاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي مساء اليوم الخميس، تدريباتهم بعد إجازة اليومين الماضيين؛ استعدادًا للقاء الوحدة ضمن الجولة الـ25 للدوري السعودي للمحترفين السبت المقبل بمكة المكرمة.

ويغيب عن المباراة نواف العابد الموقوف بالبطاقــات الملونـة، وياسـر القحطـــاني وياســر الشــهراني المصابـان، وهنـــاك احتمــال بمشـــاركة السوري عمر خربين الذي كان يعاني من كدمة في الركبة، إذ سيتخذ قرار مشاركته بعد نهاية تدريب الغد.

ويخطط الأرجنتيني دياز لإبعاد المهددين بالإيقاف عن المباراة، كأسامة هوساوي وعبد الملك الخيبري وكارلوس إدواردو؛ من أجل ضمان إشراكهم في مباراة النصر بالجولة الأخيرة.