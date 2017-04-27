‏رسميا: برشلونة يحتج على عبدالله آل ثاني بسبب "حثالة كاتالونيا" ‏ ‏

الرياضية - الفرنسية | Thursday, 27 April 2017 - 16:10 pm

يعتزم نادي برشلونة الاسباني التقدم بشكوى ضد الرئيس القطري لنادي ملقة عبد الله آل الثاني، على خلفية وصفه لاعبي بطل اسبانيا بـ"الحثالة" في تغريدة له على موقع تويتر، بحسب ما أكد النادي الكاتالوني الخميس.



وقال النادي الكاتالوني في بيان "يعرب برشلونة عن رفضه واستيائه حيال محتوى التغريدة التي نشرها رئيس ملقة عبد الله آل ثاني بمشاعر تهدد مبادىء اللعب النظيف والأخلاق والشرعية التي ينبغي أن تحكم المنافسة الرياضية".



وتابع "لهذا السبب سيقدم النادي شكوى الى لجنة مكافحة العنف، المجلس الأعلى للرياضة، وسيحيل المسألة الى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة النزاهة في رابطة الدوري الإسباني".



ورد آل الثاني على تغريدة لأحد المشجعين العرب لبرشلونة يطلب منه إذا كان بإمكان ملقة الفوز على ريال مدريد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني لكي يكون اللقب من نصيب النادي الكاتالوني، قائلا: "بإذن الله... حثالة كاتالونيا لن يشموا رائحة الدوري! بعد تأليف الأكاذيب على المدرب (ميتشل)".



وواصل "المقصود هناك صحافة هذا الإقليم (كاتالونيا) التي ذكرت بأن ميتشل سوف يسلم المباراة لمدريد للفوز بالدوري!!! هذا الكلام غير مقبول بتاتا. نحن لا نبيع المباريات".



ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الذي يخوض مباراته الأخيرة ضد ملقة، الفريق الذي يشرف عليه لاعب وسط النادي الملكي السابق ميتشل غونزاليز.



وإنتقدت وسائل الإعلام الكاتالونية ميتشل الذي دافع عن الوان ريال مدريد من 1982 حتى 1996 وتوج معه بلقب الدوري 6 مرات والكأس المحلية وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، على خلفية ما قاله لراديو "اوندا سيرو" عندما سئل عن إمكانية تكرار سيناريو ما حصل خلال موسم 1997-1998 الذي شهد فوز تينيريفي بإشراف نجم ريال السابق الأرجنتيني خورخي فالدانو على النادي الملكي 4-3 ما ساهم بتتويج برشلونة باللقب.



وأجاب ميتشل على هذا السؤال قائلا: "أنا مدريدي أكثر من فالدانو"، وهو الأمر الذي اعتبرته وسائل الاعلام الكاتالونية تلميحا لامكانية خسارة ملقة عمدا امام ريال في المرحلة الختامية.



لكن ميتشل تدارك الموقف لاحقا وقال لراديو "كادينا سير": "ريال مدريد فريق لكن ملقة فريقي ايضا. يجب أن احترم (روح) التنافس وأن أسعى دائما الى الفوز".



وطالب آل الثاني وسائل الإعلام الكاتالونية بـ"اعتذار رسمي عما قالته عن المدرب ميتشل أو اي شخص آخر يعمل في هذا الكيان (النادي)".



مضيفا: "والذي يريد تفسيرات أخرى من خياله الواسع، ليفسر ما يريد".



وتبدو الأفضلية في الصراع على اللقب لمصلحة ريال رغم تنازله عن الصدارة لمصلحة برشلونة بعد الخسارة أمامه 2-3 الأحد الماضي في مدريد، إذ أن نادي العاصمة يملك مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو.