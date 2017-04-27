كوزمين يعلنها: لن أدرب أهلي جدة

دبي - الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 19:09 pm

نفى الروماني أولاريو كوزمين مدرب أهلي دبي، الدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي السعودي لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه مستمر مع الأهلي الإماراتي ولا يفكر في الرحيل بالوقت الحالي.



وقال كوزمين في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: "تلقيت عروضاً عدة، ولكنني لم أدخل في مفاوضات مع أحد، ولا أفكر في الرحيل من الأهلي، وملتزم بعقدي مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وفي النهاية القرار بيد إدارة النادي".



وكانت وسائل إعلام أكدت اقتراب النادي الأهلي السعودي من التعاقد مع كوزمين بداية من الموسم بدلاً من السويسري كريستيان جروس.



يشار إلى أن الروماني كوزمين سبق له أن درب الهلال السعودي والأخضر السعودي في الأعوام الماضية.