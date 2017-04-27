هجر يفوز على وج بهدفين في دوري الأولى

الرياض - الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 18:34 pm

أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الـ 29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، حيث تغلب فريق هجر على وج بهدفين مقابل هدف وارتفع رصيد هجر إلى 40 نقطة بالمركز السابع ، وتجمد رصيد وج عند 20 نقطة بالمركز الأخير .



وستقام للقاءات المتبقية غدٍ الجمعة حيث ستشهد هذه الجولة قمة والمباربات المنتظرة لحسم الصعود والتي ستجمع الفيحاء بأحد والذي سيديره الحكم الدولي شكري الحنفوش



وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - أحد ( 47 نقطة )

2 - الفيحاء ( 46 نقطة )

3 - النهضة ( 44 نقطة )

4 - القيصومة ( 41 نقطة )

5 - الشعلة ( 41 نقطة )

6 - نجران ( 40 نقطة )

7 - هجر ( 40 نقطة )

8 - العروبة ( 38 نقطة )

9 - ضمك ( 37 نقطة )

10 - الطائي ( 36 نقطة )

11 - الحزم ( 34 نقطة )

12 - النجوم ( 33 نقطة )

13 - الجيل ( 33 نقطة )

14 - العدالة ( 32 نقطة )

15 - الوطني ( 31 نقطة )

16 - وج ( 29 نقطة )