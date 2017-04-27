شيك الـ30 مليون يجبر نائب رئيس الاتحاد على القضاء

جدة - الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 19:28 pm

تقدم عمر أحمد مسعود نائب رئيس نادي الاتحاد لكرة القدم، وابن رئيس الاتحاد الراحل أحمد مسعود، اليوم الخميس بشكوى رسمية ضد بعض الأشخاص الذين أساؤوا له ولوالده الراحل، على قضية شيك 30 مليون.

ونشر عمر أحمد مسعود عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "تقدمت اليوم بشكوى للجهات الرسمية ضد كل من أساء لوالدي يرحمه الله ولي شخصيا بالاتهام او التشكيك في نزاهتنا في موضوع شيك الـ30 مليون ريال".