برغبة مشتركة.. طاقم تحكيم أجنبي للهلال والتعاون في كأس الملك

الرياض - الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 20:39 pm

اتفقت إدارة نادي الهلال ومع نظيرته إدارة نادي التعاون، على التقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإسناد اللقاء الذي سيجمعهما مساء يوم السبت 13 مايو المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى طاقم تحكيم أجنبي، حيث أرسل خطاب إلى الاتحاد السعودي بهذا الشأن، وسداد تكاليف جلب الحكام الأجانب.

يشار إلى أن تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي ستكون مناصفة بين الناديين.