حسن شحاتة يستقيل من تدريب بتروجيت بسبب سوء النتائج

الفرنسية - الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 20:53 pm

أعلن حسن شحاتة المدير الفني لفريق بتروجيت المصري استقالته من منصبه، عقب هزيمة الفريق البترولي أمام النصر للتعدين 0-1، مساء اليوم اليوم الخميس في المرحلة الـ26 من الدوري المصري لكرة القدم.



وتأتي استقالة شحاتة، المدرب الأسطوري لمنتخب مصر، من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً أن فريق التعدين يحتل المركز قبل الأخير بجدول الدوري.



كما تضاءلت فرص الفريق في اللحاق بفرق المربع الذهبي وحصد مركز مؤهل للمشاركة في البطولات الأفريقية، إذ يحتل المركز السابع حاليا.



وتولى "المعلم" قيادة الفريق بتاريخ 16 يناير الماضي خلفاً لطلعت يوسف، الذي رحل لتدريب أهلي طرابلس الليبي، إلا أن النتائج شهدت تراجعاً كبيراً خلال 10 مباريات خاضها الفريق البترولي بالدوري وكأس مصر، حيث خسر 4 لقاءات، تعادل في 3، وفاز في مباراتين فقط، ليحصد الفريق تحت قيادته 9 نقاط في الدوري، كما ودع كأس مصر من دور الـ32.



وكانت أول هزيمة لبتروجيت تحت قيادة شحاتة أمام مصر المقاصة في دور الـ32 بكأس مصر بثلاثية نظيفة، كما خسر مباراتين في الدوري أمام الأهلي بثنائية نظيفة والاتحاد السكندري بهدف.