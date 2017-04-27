الشباب يكثف استعداداته لمواجهة النصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 21:00 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم الحصة التدريبية الرئيسة بقيادة سامي الجابر المدير الفني للفريق، وذلك على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، بحضور عبدالله القريني رئيس النادي، وذلك تأهباً للقاء النصر يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري جميل للمحترفين.



واستهل التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف مدرب اللياقة نيكولاس روجر، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية التي يرغب تفنيذها في اللقاء، وألحقها بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق النهج التكتيكي للمباراة، فضلاً عن تحديد قائمة اللاعبين الأساسية التي ستخوض اللقاء، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.