يوسف الثنيان يطالب لاعبي الهلال بالتركيز على كأس الملك والتأهل الآسيوي

الرياض - الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 21:47 pm

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته؛ بعد أن تمتّع اللاعبون براحة لمدة يومين، حيث تركّز المران على الجوانب البدنية والفنية، إذ طبّق الجهاز الفني في بدايته تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يعمد إلى تطبيق تدريبات التحرك بدون كرة، والتمرير الدقيق، وتغيير جهة اللعب، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، شهدت مشاركة فهد الثنيان، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، في حين منح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز" الثنائي محمد البريك وأسامة هوساوي راحة عن تدريبات اليوم.



وأجرى اللاعب سالم الدوسري مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب، فيما تنوع برنامج القائد ياسر القحطاني اليوم بين العيادة الطبية، والجري حول الملعب، في حين أجرى المحترف السوري عمر خربين جلسة علاجية في عيادة بوبا العربية بمقر النادي؛ بعد تعرّضه لكدمة في الركبة، بينما واصل الثنائي ياسر الشهراني ومجاهد المنيع برنامجيهما التأهيليين.

ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية للقاء مضيفه "الوحدة" بمران مغلق يقام عصر يوم غد الجمعة.



يشار إلى أن كابتن الهلال والمنتخب السعودي السابق يوسف الثنيان قد تواجد في تدريبات الفريق الأزرق هذا المساء، حيث طالب اللاعبين بنسيان الدوري وتأجيل الأفراح، والتركيز على كأس خادم الحرمين الشريفين والتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.