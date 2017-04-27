تحقيق فرنسي مع بلاتر بشأن مونديالي روسيا وقطر

الفرنسية - الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 22:13 pm

استدعي السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تحقيق فرنسي، حول منح استضافة كاس العالم لكرة القدم لروسيا وقطر في عامي 2018 و2022، بحسب ما ذكر مصدر قريب من التحقيق اليوم الخميس.



وتم الاستماع إلى بلاتر الذي أجبر على التخلي عن منصبه في 2015 بسبب فضيحة فساد كبرى ضربت المنظمة العالمية، كشاهد في سويسرا في 20 أبريل الجاري في إطار طلب مساعدة جزائية دولية للسلطات القضائية الفرنسية، بحسب ما أوضح المصدر، مؤكدا ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفتح المدعي العام المالي في 2016 تحقيقاً أوليا بشأن "فساد خاص" و"مؤامرة" و"رشوة" و"استغلال نفوذ" حول مزاعم فساد في الاتحاد الدولي "فيفا" في ما يتعلق بكأسي العالم 2018 و2022 بحسب مصدر قضائي.



وبدأت تحقيقات مشابهة في سويسرا والولايات المتحدة.



وكان منح قطر شرف استضافة مونديال 2022 في 2 ديسمبر 2010 من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"فيفا" أحد المسببات الرئيسة لاتخاذ الاجراءات.



وكانت محكمة التحكيم الرياضي ثبتت في ديسمبر الماضي عقوبة إيقاف بلاتر عن أي نشاط رياضي ستة أعوام، بسبب دفعة غير مبررة للرئيس السابق للاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني.



وأشار بلاتر في أكتوبر 2015 أن "تسوية سياسية" كانت ستمنح روسيا والولايات المتحدة حقوق استضافة مونديال 2018 و2022، بيد أن تدخلاً حكومياً من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي أفشل التسوية.



كما تحدثت مجلة "فرانس فوتبول: عن "اجتماع سري" عقد في قصر الأليزيه في 23 نوفمبر 2010 شارك فيه ساركوزي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، كان من بين أهدافه المفترضة إقناع بلاتيني بالتصويت لقطر.



وكذب بلاتيني آنذاك ما جاء في المجلة الواسعة الانتشار، علماً بأن المصادر أشارت إلى عدم استماع المدعي العام المالي الفرنسي حتى الآن لبلاتيني.