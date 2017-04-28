مسعود يشكو المسيئين إلى والده

جدة ـ مـاجد هود | Friday, 28 April 2017 - 00:00 am

بدأ عمر مسعود نائب رئيس نادي الاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الذين أساؤوا لوالده الراحل أحمد مسعود رئيس النادي السابق وله شخصياً، وقال في حديث خاص لـ (الرياضية): أدعو لنفسي وللجميع الهداية من الله سبحانه وتعالى، تقدمت أمس بشكوى للجهات الرسمية ضد كل من أساء لوالدي (يرحمه الله) ولي شخصياً بالاتهام أو التشكيك في نزاهتنا بموضوع شيك الـ 30 مليون ريال، والذي قدمه أبي لرئيس هيئة الرياضة السابق الأمير عبدالله بن مساعد كشرط لرئاسة النادي كما شاهده الجميع عبر حساب الهيئة العامة.

وأضاف: نحن في نادي الاتحاد نتقبل النقد الهادف، ولكن لا يمكن أن نقبل الدخول في الذمم والتشكيك في نزاهتي أنا ووالدي (يرحمه الله)، وهذا الكلام موجه لأي شخص أساء لنا في هذا الموضوع، ونحن لدينا خطوط حمراء يجب أن يقف عندها المنتقد أياً كان.

واختتم مسعود حديثه قائلا: لن أتنازل عن هذه الشكوى مهما كان وذلك حتى يأخذ كل ذي حق حقه.