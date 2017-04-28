الأهلي تحت المطر.. والرئيس يجتمع باللاعبين

جدة ـ أحمد اللوقان | Friday, 28 April 2017 - 00:00 am

للــيوم الــثــاني على التـوالي تتـوالى الاجتماعات الإدارية في النادي الأهلي بسبـب تراجع نتائج ومستويات الفريق الأول لكرة القدم، وآخرها الخسارة يوم الإثــنين المـــاضي من بنيودكور آسيويا في طشقند.

وعــقد أمس أحمد المرزوقي رئيس النادي اجتـمــاعاً مطولاً مع اللاعبين والجهـــازين الفــني والإداري قــبل بداية الحصة التدريبية استعدادا للقـاء الرائد غدا السبت، تحدث فيه عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة تكاتف الجميع من أجل الاستــمــرار في البطولة الآسيويـة والفوز ببطــولة كأس الملك.

ثم توجه اللاعبون تحت أجـــواء ماطرة لإجراء تدريبـاتهم على ملعب النادي عند الساعة السابعــة والنــصف، خضعوا فيها لتمارين لياقية وتكتيكية، فصل فيها بين المـدافــعـين والمهاجمين .

وشهدت التمـــارين مشاركة جميع اللاعبين ماعدا محــمد آل فتيل الذي فـــضل الجـهاز الطبي إراحته بسبــب شعوره ببعض آلام الشد العضلي .

وكان المران قد شهد حضوراً شرفياً يتقدمهم الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل وعبداللــه الصبان وأحمد المرزوقي رئيس النادي وتم تقديم العضــوية الشرفـيـة بعد التمرين للمــقدم إياد القحطاني وثروت الشرقاوي.