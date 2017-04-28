أوكرا جاهز مع الفتح

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 28 April 2017 - 00:00 am

تأكدت إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع مضيفه الخليج ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين عند الساعة 8.50 مساء غد السبت، في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بعد أن كثر الحديث مساء البارحة حول الملعب الذي سيحتضن هذا اللقاء الهام والحساس في سلم ترتيب الفرق.

وستقام مباراة مهمة في نفس التوقيت بين القادسية والاتفاق في ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة في الخبر.

ويحتل الفتح قبل مباراة الغد المركز العاشر برصيد 25 نقطة بينما يحتل الخليج المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة.

وواصل الفتح تحضيراته لمباراة الغد بأداء حصة تدريبية أمس على ملعب النادي بالمبرز بقيادة التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق، الذي ركز على تجهيز اللاعبين الأساسيين لمواجهة الخليج وبالتحديد البرتغالي أوكرا الذي أصبح جاهزا للمشاركة بعد مشاركته أساسيا في مباراة استقلال خوزستان الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا 2017 والتي انتهت بالتعادل 1ـ1.



تسيير حافلات

تكفل أعضاء شرف نادي الفتح بتسيير حافلات لنقل جماهير الفريق إلى الخبر لحضور مباراة الفتح والخليج، وتأتي بادرة المجلس الشرفي في نقل الجماهير إيماناً منها بالدور الإيجابي الذي يقدمه الجمهور، والذي لعب دوراً هاماً خلال الفترة الماضية مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق النتائج الإيجابية.

وتم تحديد موعد انطلاق الحافلات عند الساعة 4.00 عصر غد من أمام البوابة الرئيسية للنادي.