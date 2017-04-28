الخليج كامل العدد بعودة الثنائي

الدمام ـ أحمد البريك | Friday, 28 April 2017 - 00:00 am

تكاملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع عودة الثنائي زكريا سامي وعبد الله السالم للتدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي غيبتهما عن التدريبات في اليومين الماضيين.

وبات بإمكان التونسي جلال قادري الاستعانة باللاعبين في مواجهة الفتح غدا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكمل قادري تجهيز فريقه لمواجهة الفتح من خلال مناورة تكتيكية أجراها أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الذي سيحتضن المواجهة، كشف خلالها عن ملامح الطريقة التي سينتهجها بهدف الفوز الذي سيبقي على حظوظ البقاء في دوري المحترفين.

من جهته، أكد قادري أن فريقه سيخوض مواجهة الفتح لانتزاع النقاط الثلاث ولاشيء غيرها، للمحافظة على حظوظ الخليج في البقاء بالدوري قبل الجولة الأخيرة في الموسم.

وقال في المؤتمر الصجفي الذي عقده أمس: ”لا شك المباراة مفصلية حيث يطمع كلا الفريقين في الفوز كونهما من الفرق المنافسة على البقاء والهروب من الهبوط وبالتالي سنكون حريصين للظفر بنقاط المباراة، وأعرف كيف نحقق ذلك".

وأكد قادري أن إدارة النادي والجهازان الفني والإداري عملوا على تجهيز لاعبي الفريق من بداية الأسبوع فنياً وبدنياً وذهنياً وذلك لتقديم مباراة كبيرة وتتويجها بالنقاط الثلاث .

من جانبه، قال عبد الله السالم قائد فريق الخليج أنهم عقدوا العزم على الفوز ولاشيء غيره أمام الفتح لتأكيد البقاء في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن زملاءه اللاعبين يستشعرون أهمية المباراة ومدى تأثيرها على حظوظ الفريقين ولذلك سيقاتلون لتحقيق الانتصار.