مهام خاصة لمدافعي الليوث

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 28 April 2017 - 00:00 am

فرض سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على اللاعبين أمس تطبيق النهج التكتيكي الذي يعتزم اللعب به أمام النصر غدا السبت ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وركز الجابر على نقاط القوة والضعف في النصر خلال الحصة التدريبية التي جرت مساء أمس بملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي والتي استهلها بتمارين إحماء وتسخين بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة قبل أن يخضع اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية التي يرغب تفنيذها في اللقاء، وألحقها بمناورة تكتيكية.

ولم تتأكد بعد مشاركة الحارس محمد عواجي الذي يعاني من بعض الآلام في الركبة وستتحدد إمكانية مشاركته اليوم من عدمها، حيث استعان الجابر بالحارس منصور جوهر، وأوكل مهام خاصة للمدافعين ولاعبي المحور بإغلاق المناطق الخلفية وفرض رقابة على مفاتيح اللعب في النصر، والاعتماد على الكرات المرتدة.

واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات، وشهدت التدريبات حضور عبد الله القريني رئيس مجلس الإدارة.