الفريدي.. يوم خامس غياب.. والهاتف مغلق

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 28 April 2017 - 00:00 am

إجل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم وضع خطته النهائيه لمباراة الشباب إلى مساء اليوم الجمعة.

وأوعز كارتيرون إلى اللاعبين في بداية الحصة التدريبية التي جرت مساء أمس الخميس بملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي بالجري حول الملعب قبل أداء التدريبات اللياقية، تحاشيا للتعرض للإصابات قبل مباراة الشباب غدا السبت في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت التدريبات أمس غياب أحمد الفريدي لليوم الخامس على التوالي دون إذن من إدارة النادي، وبالاستفسار من إدراة النادي عن سبب الغياب كان الرد بعدم وجود أسباب، وحاولت "الرياضية" الاتصال باللاعب لمعرفة الأسباب ولكن هاتفه مغلق على الدوام.

كما غاب عن التدريبات أمس إبراهيم غالب ومحمد عيد وعبد الله العنزي الذين يواصلون برامجهم العلاجية في عيادة النادي.

وطبق كارتيرون بعد ذلك تدريبات خاصة بدقة التمرير في المسافات الضيقة والكرات العرضية، وفي ختام الحصة التدريبية، طلب المدرب الفرنسي من جميع اللاعبين التسديد على الحراس الأربعة وليد عبدالله وحسين شيعان وعبدالله الشمري ومحمد الحارثي.