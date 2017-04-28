رافشان يقود الريان والهلال

الرياض ـ الرياضية | Friday, 28 April 2017 - 00:00 am

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الخميس، الأوزبكي رافشان إيرماتوف، بقيادة مواجهة فريقي الهلال والريان القطري، والمقررة على ملعب الأخير، يوم الثامن من مايو المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويعاون الحكم إيرماتوف كل من روسلان سيرازتدنوف، وأندريه تسابينكو، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب جاسم بن حمد، وتبدو أقوى مباريات ختام الدور التمهيدي.

ويتربع الهلال على صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، وضمن تأهله إلى دور الـ16، مستفيداً من تعادله السلبي مع بيروزي الإيراني، يوم الإثنين الماضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة الخامسة.

ويأتي الريان ثانياً برصيد سبع نقاط، ويسعى بقوة إلى وضع قدمه في دور الـ16، وتعويض الخسارة 5ـ1، التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام مضيفه الوحدة الإماراتي.