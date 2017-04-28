الرومانيون أطلقوا شائعة الأهلي

دبي ـ الرياضية | Friday, 28 April 2017 - 00:00 am

وضــع الرومانـــــي أولاريــــو كوزمــــين، مـدرب فريق أهلي دبي الإماراتي، حدًّا للتكهنات حول إمكانية قدومه إلى السـعودية، والإشراف على فريق الأهلي، ابتداءً من الموسم المقبل.

وقال كوزمين (47 عاماً) أمس: "لم أتفاوض مع الأهلي السعودي أو أي فريق آخر، وصلتني عروض شفهية فقط، ومن فرق عديدة، لكنني لم أتعاقد مع أحد مطلقًا، وتبقى لي موسم هنا مع أهلي دبي".

وكانت أنباء تواترت في الأيام الماضية، بشـأن تعاقد النادي الأهلي مع المدرب الذي قاد فريق الهلال إلى نيل لقب بطولة الدوري السعودي عام 2008.

وأضاف كوزمين الذي أشرف على المنتخب السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا 2015: "الصحافة الرومانية قالت إشاعة وتناقلتها الصحف الخليجية بشكل عام، وما تم تداوله من عروض وصلتني هو مجرد إشاعة فقط".

يشار إلى أن كوزمين يشرف على تدريب أهلي دبي الإماراتي للموسم الرابع على التوالي، وساهم مع الفريق في الفوز بعدد من الألقاب المحلية، إلى جانب بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2015، قبل الخسارة أمام فريق جوانزو إيفرجراند الصيني.