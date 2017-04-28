"عموري": جماهير الهلال رجحت كفتي على السومة

الرياض - الرياضية | Friday, 28 April 2017 - 18:09 pm

فاز نجم الكرة الإماراتية عمر عبدالرحمن بلقب أفضل لاعب كرة قدم عربي في موسم 2016/2017 في استفتاء أجرته CNN بالعربية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحصل النجم الإماراتي على نسبة 43% من مجمل 118 ألف صوت تقاسمها مع عمر السومة 37% ورياض محرز 09% ومحمد صلاح 11% من الأصوات، وأبدى عمر عبدالرحمن شكره لـ CNN بالعربية لترشيحهم له على جائزه أفضل لاعب عربي عام 2017.

وعبر "عموري" في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن شكره للجماهير التي صوتت له: "أحب أشكر الجماهير الخليجية والإماراتية والعيناوية التي صوتت لي، وهذا شيء غير مستغرب عليهم، فشكراً من القلب".



كما وجه اللاعب رسالة يشكر فيها جماهير نادي الهلال على تغييرها نسبة التصويت لصالحة، قال فيها: "شكر خاص للجماهير الهلالية التي ساهمت في تغيير نسبة التصويت، شكرًا لكم من القلب، محبتكم لي تاج على رأسي، شكرًا".

يشار إلى أن اللاعب عمر عبدالرحمن مثل نادي الهلال في الفئات السنية، قبل أن ينتقل إلى نادي العين الإماراتي.