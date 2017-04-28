تشافي: إضافة لقب قطري ضمن بطولاتي تأخر كثيراً

الدوحة - الفرنسية | Friday, 28 April 2017 - 19:36 pm

خلال فترة ذهبية امتدت 17 عاما مع نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم، أحرز صانع الالعاب تشافي هرنانديز نحو 25 لقبا، الا انه لا يزال متعطشا للقب أول مع فريقه الحالي السد القطري.



توج الدولي السابق مع النادي الكاتالوني بألقاب شتى منها ثمانية في الدوري الاسباني وأربعة في دوري أبطال أوروبا، ومع قرب انتهاء موسمه الثاني في الدوحة، لا يزال السجل القطري للاعب خاليا.



الا ان ذلك يمكن أن يتغير السبت عندما يلتقي السد مع الجيش على لقب كأس قطر، في أول نهائي محلي للموسم الحالي.



وقال تشافي لوكالة فرانس برس في لقاء الخميس ان إضافة لقب قطري الى سجله تأخر كثيرا، موضحا "أنا غاضب جدا من ذلك".

اضاف "في برشلونة كنا نحرز لقبا كل عام تقريبا"، الا انه "في موسمي الاول هنا لم نحرز أي لقب، والان لدينا فرصة جيدة السبت لكي أحرز اللقب الاول".



وعلى رغم خبرته الكروية الواسعة وإحرازه العديد من الالقاب وأهمها كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا مع منتخب بلاده، يقر تشافي بأنه سيكون متوترا قبل خوض النهائي السبت.



وانضم تشافي الى السد، أحد أبرز الفرق في قطر، في 2015 بعقد لسنتين. وكان موسمه الاول معه مخيبا إذ حل السد في المركز الثالث في الدوري بفارق 15 نقطة خلف الريان الذي أحرز اللقب.



وفي الموسم الحالي، أنهى السد الدوري في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف لخويا البطل.

وينافس السد أيضا على جبهة كأس أمير قطر ويلتقي في ربع النهائي الجمعة المقبل الفائز من الخريطيات والاهلي.