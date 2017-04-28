إلتون خوزيه: نسعى لحصد نقاط الاتفاق

الرياض - الرياضية | Friday, 28 April 2017 - 19:34 pm

قال إلتون خوزيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي لكرة القدم، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز أمام الاتفاق خلال المباراة التي ستجمعهما غداً السبت في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد خوزيه: "طموح الفريق هو الفوز على الاتفاق وتحسين الصورة التي ظهر بها الفريق بالجولة الأخيرة أمام الرائد والسعي لتحقيق النقاط الثلاث".

وذكر خوزيه أن الجهاز الفني الجديد بقيادة المدير الفني الوطني بندر باصريح قد حرص على إعدادا الفريق لتلافي الأخطاء التي ظهرت في الجولات الماضية لتحسين صورة الفريق، وتقديم ما يرضي طموح الجماهير، بالإضافة إلى محاولة مواصلة الإنسجام للفريق بعد تغيير الجهاز الفني.



يذكر أن القادسية يحتل المركز الثاني عشر، الذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة للبقاء في دوري المحترفين، برصيد 24 نقطة ويسعى للفوز بمباراة الاتفاق من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط.