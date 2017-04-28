كارتيرون: ثقتي كبيرة بمشاركة النصر في الآسيوية

الرياض - الرياضية | Friday, 28 April 2017 - 20:09 pm

وصف باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النصر السعودي لكرة القدم مباراة فريقه أمام الشباب، غدا السبت في الجولة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من الدوري، بـ"المهمة" خاصة بعد خسارة الفريق لمباراته الماضية.

وكان النصر قد خسر في الجولة الماضية من الباطن 3 / .4



وقال كارتيرون :"الكل يعلم أننا في نهاية الموسم، وفي مثل هذه الفترة يكون الحماس والروح هي الطاغية على سير المباريات، والكل شاهد أننا في المباراة الماضية لعبنا خلال الـ25 دقيقة الأولى بصورة ممتازة وسجلنا هدفين ثم هبط مستوانا بعد أن قل الحماس بسبب التوقع بسهولة الحصول على النقاط الثلاث".



وأضاف :"لذلك لابد أن نلعب جميع دقائق مبارياتنا بكل حماس وإصرار على الفوز، وهذا ما عملنا من أجله طيلة التدريبات الماضية والنصر يملك اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز أمام أي فريق ولا زال لدي ثقة كبيرة بأننا سنتمكن من المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل".





وأوضح كارتيرون أن اللاعبين بذلوا جهوداً كبيرة هذا الموسم، وخصوصاً اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب، ومن الطبيعي أن يكون لذلك تأثير على اللياقة البدنية لهم.



وأكد كارتيرون :"شاهدت الشباب في أكثر من مباراة، حيث أنني حريص على متابعة اي منافس نواجهه".



وتابع :"أعرف أننا نتفوق على منافسنا في الجانب الفني، مع كل احترامي لهم، لكن المسألة الآن هي مسألة حماس وروح داخل الملعب".