فينجر: أرسنال لا يزال يطمح لأول ثلاثة مراكز

الرياضية - رويترز | Friday, 28 April 2017 - 19:27 pm

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال اليوم الجمعة إن الفريق لا يزال بامكانه انهاء الموسم ضمن أول ثلاثة مراكز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا فاز بالمباريات المتبقية بداية بمواجهة توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن بعد غد الأحد.



ويسعى توتنهام ثاني الترتيب لتحقيق الفوز في استاد وايت هارت لين للضغط على تشيلسي المتصدر الذي يبتعد عنه بفارق أربع نقاط.



وقال فينجر في مؤتمر صحفي "أتوقع مباراة مفتوحة.. ويتسم فيها الفريقان بالالتزام".



وأضاف "سيكون الايقاع مرتفعا وقد تشهد المباراة أهدافا لأن الفريقين يلعبان بأسلوب هجومي".



ويحقق توتنهام بقيادة ماوريسيو بوكيتينو أفضل سجل على ملعبه في الدوري هذا الموسم إذ فاز 15 مرة في 17 مباراة. وسجل المهاجم هاري كين هدفا في الشوط الثاني ليدرك التعادل ويمنح فريقه نقطة أمام ارسنال في الدور الأول.



ويبتعد أرسنال بفارق ست نقاط عن ليفربول ثالث الترتيب وتتبقى له مباراتان مؤجلتان ويتأخر خلف فريقي مانشستر ولكن فينجر يثق في قدرة أرسنال على تخطي هذه الفرق.



وأضاف فينجر الذي يخوض قمة شمال لندن للمرة 50 "لم يتحدد أصحاب أول ثلاثة مراكز بصورة نهائية".

وتابع "لدينا فرصة لانهاء الموسم ضمن أول ثلاثة مراكز إذا فزنا بمبارياتنا لتجنب الحسابات".