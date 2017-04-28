إدارة التراخيص الآسيوية تزور التعاون

بريدة - الرياضية | Friday, 28 April 2017 - 21:51 pm

قام وفد من قبل إدارة تراخيص الأندية ومستشاري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بزيارة مقر نادي التعاون مساء اليوم، وكان في استقبال الوفد محمد القاسم رئيس النادي ومسؤول التراخيص والأجهزة الإدارية والمالية والفنية والطبية.



وذلك للتدقيق على معايير الرخصة الآسيوية، وترأس الوفد المدير التنفيذي المكلف، ومدير تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين عبدالعزيز الحميدي ومساعد مدير التراخيص ثامر المرشد والمدير المالي للرابطة محمود الخطيب وعبدالله الصيخان ممثل رابطة دوري المحترفين في القصيم.



حيث تفقد الوفد ملف رخصة النادي بحصول النادي على الرخصة الآسيوية، وشكر الحميدي نادي التعاون على حسن الاستقبال واستكمال المعايير المتعلقة بالرخصة في الجوانب الإدارية والمالية والعمل الاحترافي المميزة.



وفي نهاية الزيارة قدمت إدارة نادي التعاون هدايا تذكارية للوفد.