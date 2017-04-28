البقاء بين الكبار.. هدف إلكو

حماد الدوسري و أحمد البريك | Saturday, 29 April 2017 - 00:00 am

يضع الاتفاقيون ثقتهم في الهولندي إلكو شاتوري لقيادة الفريق لبر الأمان، خاصة أنه المدرب الثالث الذي يقود الفريق هذا الموسم بعد التونسي جميل القاسم الذي قاد الفريق في المباريات السبع الأولى من الدوري، وبعد الإسباني جاريدو الذي قاد الفريق في ١١ مباراة.

لم تكن بداية القاسم سيئة، فهو فاز في ثلاث مباريات، منها على الهلال والنصر، وأيضاً الباطن، وتعادل في مباراة، وخسر ثلاثاً، بيد أن إدارة الاتفاق سارعت لإلغاء عقده بحثاً عن نتائج أفضل تضع الفريق بين الستة الأوائل في الدوري.

بيد أن البديل الإسباني كان كارثة، فخوان كارلوس جاريدو تسبب في ضياع الفريق، فمن ١١ مباراة قادها لم يفز سوى في مباراتين وتعادل في ثلاث وخسر ستاً، ولم يجمع سوى تسع نقاط، وهو عدد أقل بنقطة من الذي حصل عليه الفريق مع القاسم.

حتى مباراة اليوم قاد إلكو الفريق في سبع مباريات، بما فيها مباراة قاد الفريق فيها مؤقتاً، وحقق الفوز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثاً، ويكفيه فوز واحد ليبقي الفريق بين الكبار، وهو الطموح الأقل لإدارة الاتفاق.