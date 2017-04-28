“اللـه يعطيك خيرها” تطلق ثلاث حقائب تدريبية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 29 April 2017 - 00:00 am

تعتزم مبادرة "الله يعطيك خيرها" التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين إطلاق ثلاثة برامج تدريبية قريبا تضم: حقيبة تدريبية عامة تستهدف الشركات والمؤسسات والأفراد والمجموعات، والثانية متخصصة في تدريب وتخريج مدربين مؤهلين ممن يمتلكون مهارات تدريبية أولية، والثالثة حقيبة تدريبية متخصصة في السياقة الوقائية.

من جانبه، أوضح المهندس عثمان الفارس المشرف العام على المبادرة وعضو مجلس ادارة جمعية الأطفال المعوقين أن الحقائب التدريبية تستهدف تأهيل مدربين في عدة قطاعات من أجل تنظيم دورات عامة وأخرى متخصصة في السياقة الآمنة.