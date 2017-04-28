السومة يسبب ازدحاماً في مول

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 29 April 2017 - 00:00 am

تسبب السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم في ازدحام لافت في مجمع الردسي مول شمال محافظة جدة، وذلك بعد زيارته المعرض الفني للتوعية بأورام الغدة الدرقية وأورام الرأس والعنق الذي أقامه منسوبو مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة برفقة أحمد المرزوقي رئيس نادي الأهلي.

وأكد السومة أن "المشاركة في مثل هذه البرامج التوعوية واجب اجتماعي على الجميع لنشر ما يستفيد منه الفرد والمجتمع من معلومات قد تفيدهم".

وأضاف في تصريـح لـ"الرياضية": "أتشرف بالمشاركة في أي برنامــج توعوي ولا أتردد في قبول مثل هذه الدعوات متى ما كانت في وقت مناسب ويسمح لي بالتواجد".

واختتم حديثـــه بقوله :"الدور الاجتماعي مهم ومكمل لدور أي شخص في خدمة المجتمعات ويشكر جميع من يقوم عليها فهم يبذلون جهودا كبيرة وتطوعية من أجل مجتمع نحن جزء منه".