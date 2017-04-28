الشعر في ليلة سعود: ما به جديد إلا أنت

سلطان العتيبي | Saturday, 29 April 2017 - 00:00 am

في أمسية اختلطت فيها مشاعر الحب والذكريات الجميلة، أحيى الأمير الشاعر سعود بن عبدالله الأمسية الثانية من أمسيات المملكة التي تأتي بدعم من الهيئة العامة للترفيه. الأمسية التي انطلقت عند العاشرة إلا ربعاً من مساء أمس الجمعة كانت مميزة في كل شيء فيها بشهادة متذوقي الشعر.

وتفاعل الجمهور كثيراً مع إطلالة الأمير الشاعر قبل إلقائه قصائده، ومع انطلاقتها جاء التفاعل الأكبر.

وقدم الأمير سعود بن عبد الله قصائد جديدة صافح بها الجمهور الذي اكتظ به مسرح القاعة الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.

وتأتي هذه الأمسية لسعود بن عبدالله بعد غياب عن المسرح لـ ٨ سنوات سابقة.. أبتعد فيها عن المسرح وعاد ليقدم عربون حب لجماهيره، من خلال الجديد والقديم.

وصفق الجمهور لـ"ودني لك" واستمتع بـ"الموت الأحمر" وقال له كثيراً "الله عليك" ليرد لهم بـ"لا تنتظر" وقدم أيضا قصيدة لشهداء الواجب الذين يذودون عن حدود الوطن.