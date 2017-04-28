نايف صقر: القصيد عاد إلى وطنه

سلطان العتيبي | Saturday, 29 April 2017 - 02:01 am

بين الشاعر نايف صقر أن عودة الأمسيات إلى السعودية كانت منتظرة في بلد الشعر ووطنه، وقال نايف صقر: "عودة منتظرة في وطن الشعر والشعراء، عودة أسعدت الشعراء والجمهور والمحبين، عودة قوية ببدر بن عبدالمحسن وعبدالرحمن بن مساعد وسعود بن عبدالله، عودة عظيمة فعلاً". وتابع: الحضور كبير والناس من جميع الفئات وسعود يستحق.

وعن مدى إمكانية إقامة أمسية له، قال إن شاء الله قريباً وهذه الأمسيات تجعل أي شاعر مستعداً لها وأمسيتي قريباً بإذن الله.