كونتي لا يجزم ببقاء هازارد في تشيلسي

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 29 April 2017 - 15:36 pm

رفض الايطالي انتونيو كونتي مدرب تشلشي متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم الجزم ببقاء المهاجم البلجيكي ادين هازار في صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد تقارير عن احتمال انتقاله الى ريال مدريد الاسباني.



وبعد اداء متواضع لهازارد مع تشلسي في 2015-2016، يقدم النجم البلجيكي مستويات رائعة هذا الموسم، فسجل 15 هدفا في الدوري الانكليزي الممتاز حتى الان وساهم بشكل كبير في تصدر فريقه الترتيب بفارق أربع نقاط أمام توتنهام الثاني، وذلك قبل خمس مباريات من النهاية.



ومع أن كونتي أكد أن تشلسي لا يريد التخلي عن هازار (26 عاما)، فانه اعترف بأنه لا يمكنه تأكيد أن المهاجم البلجيكي لن يغادر "ستامفورد بريدج".





وقال كونتي في تصريح نشرته وسائل الاعلام البريطانية السبت "اعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لي أن أتحمل هذه المسؤولية، ليس فقط بشأن ادين، بل فيما يتعلق بكل لاعب".



وتابع "في هذه الحالة، فان القرار النهائي يعود للنادي. يمكنني قول رأيي بالوضع، ولكن الكلمة النهائية هي للنادي، اعتقد بأن هذا هو الصحيح".



واضاف المدرب الايطالي "لا اعتقد بأن هذه الفكرة (بيع هازارد) هي في ذهن مسؤولي النادي، لانني اعتقد بأنه يجب أن نحسن الفريق ونعززه. لكن تعرفون أنه في كرة القدم هناك أيضا إرادة اللاعب".



وأوضح أيضا "لكن أعتقد بأن ايدن سعيد جدا بالبقاء في تشلسي، أستطيع قول ذلك. أعتقد بأن كل شيىء ممكن في كرة القدم، ليس فقط بالنسبة إلى ايدن بل لجميع اللاعبين".



ويخوض تشلسي اختبارا صعبا الاحد حين يحل ضيفا على ايفرتون السابع.