وادا ترفع الإيقاف عن مختبر مدريد

برلين ـــ د ب أ | Saturday, 29 April 2017 - 15:25 pm

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أنها رفعت الإيقاف عن مختبر مدريد وأعادت اعتماده ليصبح مؤهلا لفحص عينات أي لاعبين على المستوى الدولي وذلك بعد إيقافه سابقا لعدم التزام أسبانيا بالموعد النهائي المحدد لتطبيق المعايير الدولية.

وذكرت وادا ، في بيان لها ، أن الاعتماد الجديد للمختبر أصبح ساريا من الآن.

وكانت وادا قررت في السادس من يونيو الماضي كجزء من حزمة عقوبات ضد الوكالة الأسبانية لمكافحة المنشطات لعدم التزامها بالمعايير الدولية.

وخلال فترة إيقاف مختبر مدريد ، جرى فحص عينات الرياضيين الأسبان في مختبرات أخرى ببلدان مختلفة وهو ما أحدث فجوات في عملية فحص العينات في كرة القدم الأسبانية.

وقال أوليفر نيجلي مدير عام وادا : "يسعد وادا أن تؤكد إعادة اعتماد مختبر مدريد بعد عودة الوكالة الأسبانية لمكافحة المنشطات إلى الالتزام بالمعايير الدولية".