الفيحاء أول المتأهلين لدوري المحترفين السعودي

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 29 April 2017 - 17:55 pm

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، وذلك بعد الفوز الذي حققه عصر اليوم على ضيفه أحد 2-1، لحساب الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى.

وتقدم الفيحاء أولاً عن طريق لاعبه علي خرمي في الدقيقة 70، واستطاع لاعب أحد ضيف الله القرني من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 82، فيما عاد علي خرمي صاحب الهدف الأول للفيحاء وافي آخر ثواني المباراة من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 95، ليعلن شكري الحنفوش حكم المباراة بعد الهدف نهاية المباراة.



ورفع الفيحاء رصيده لـ 49 نقطة، ليضمن رسمياً التأهل إلى دوري جميل، فيما سينتظر أحد للجولة المقبلة لإعلان تأهله رسميا حيث يحتاج نقطة واحدة.