غرناطة يرافق أوساسونا ويهبط من الدوري الإسباني

رويترز | Saturday, 29 April 2017 - 19:09 pm

انتهت مسيرة غرناطة المستمرة منذ ستة مواسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب خسارته 2-1 أمام مضيفه ريال سوسيداد اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب توني آدمز بعشر نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي ثلاث جولات على النهاية.

وسجل كارلوس فيلا الهدف الأول لسوسيداد بتسديدة من مدى قريب ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول لكن غرناطة انتفض في الشوط الثاني.

وبعد أن ألغي هدف سجله بسبب التسلل سجل المهاجم الكولومبي أدريان راموس هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة 65 وهو أول أهداف الفريق الأندلسي تحت قيادة آدمز، واقترب راموس من التسجيل مجددا لكن ريال سوسيداد كان الأكثر تفوقا.

وردت العارضة تسديدة قوية من خوانمي من عند حافة منطقة الجزاء وأهدر ميكل أويارزابال فرصة خطيرة قبل أن يحول خوانمي تمريرة ذكية من سيرجيو كناليس إلى الشباك لينزل بغرناطة الخسارة الخامسة على التوالي.

ويحتل غرناطة، الذي تأهل للدرجة الأولى في 2011 لأول مرة منذ 25 عاما، المركز 19 برصيد 20 نقطة لينضم إلى أوساسونا فريق الذيل في الدرجة الثانية.

ويملك سبورتنح خيخون، صاحب المركز 18 برصيد 24 نقطة، فرصة للنجاة من الهبوط حسابيا، إذ يتأخر بست نقاط عن ليجانيس صاحب المركز 17 الذي خاض مباراة أقل.