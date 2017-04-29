رسمياً : هبوط سندرلاند من الدوري الإنجليزي

الألمانية - الرياضية | Saturday, 29 April 2017 - 19:07 pm

هبط فريق سندرلاند رسمياً من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، عقب خسارته أمام مضيفه بورنموث 0 / 1، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري.



وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل هال سيتي مع ساوثهامبتون سلبياً وستوك سيتي مع ويستهام بذات النتيجة وفوز ليستر سيتي على ويست بروميتش 1 / 0.



واستطاع بورنموث أن يقضي على آمال سندرلاند في البقاء بالدوري بعدما سجل جوشوا كينج هدفاً لبورنموث في الوقت القاتل وبالتحديد في الدقيقة 88.





وبهذه النتيجة، توقف رصيد سندرلاند عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير ليتأكد هبوطه رسمياً، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.



ويتبقى لسندرلاند أربع مباريات في الدوري لكنه لن يتمكن من البقاء في الدوري حيث أصبح الفارق بينه وبين هال سيتي، صاحب آخر مركز يبقي بصاحبه في الدوري الممتاز، 13 نقطة.