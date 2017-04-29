قذيفة مارسيلو تنقذ ريال مدريد من التعثر أمام فالنسيا

| Saturday, 29 April 2017 - 19:24 pm

ارتدى البرازيلي مارسيلو عباءة الأبطال، وأنقذ فريقه ريال مدريد من فخ التعادل وقاده لفوز ثمين ومتأخر 2/1 على فالنسيا اليوم السبت في المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني ليقترب الفريق خطوة جديدة من منصة التتويج باللقب المحلي.

وثأر الريال لهزيمته أمام بلنسية 1/2 في لقاء الدور الأول، كما تقدم الفريق خطوة مهمة على طريق استعادة اللقب المحلي، بعدما اجتاز عقبة صعبة في مسيرته بالبطولة.

ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة، لينفرد مجدداً بصدارة جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة الذي يحل ضيفا على إسبانيول في وقت لاحق اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني ، أهدر رونالدو ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 57، وكاد الفريق يدفع الثمن غالياً عندما سجل دانيال باريخو هدف التعادل لبلنسية في الدقيقة 82 في مرمى فريقه السابق ولكن مارسيلو أحرز هدف الفوز الثمين للريال في الدقيقة 86.