الجزيرة يكتسح حتا بخماسية ويحسم لقب الدوري الإماراتي

الرياضية - رويترز | Saturday, 29 April 2017 - 20:17 pm

حسم الفريق الأول بنادي الجزيرة الإماراتي لقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن سحق مضيفه حتا 5-0 مساء اليوم السبت، ليوسع الفارق مع الأهلي حامل اللقب لعشر نقاط قبل جولتين على نهاية المسابقة.



ورفع الجزيرة، الفائز باللقب مرة واحدة عام 2011، رصيده إلى 62 نقطة مقابل 52 نقطة للأهلي صاحب المركز الثاني الذي تعادل 2-2 خارج ملعبه مع الشارقة.

وأحرز علي مبخوت ثلاثية ليرفع رصيده إلى 31 هدفا في صدارة قائمة الهدافين بينما سجل الهدفين الآخرين إيلتون الميدا وصمويل روزا مهاجم حتا بالخطأ في مرمى فريقه.