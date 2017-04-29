تشافي يحقق حلمه بعد الانتصار على الجيش في نهائي كأس قطر

رويترز - الرياضية | Saturday, 29 April 2017 - 20:59 pm

توج السد بطلاً لكأس قطر لكرة القدم لأول مرة بعد فوزه 2-1 على الجيش في المباراة النهائية اليوم السبت.



ورغم مشاركته في البطولة، المكونة من أول أربعة فرق في الترتيب بعد نهاية الدوري، للمرة الرابعة على التوالي لم يحرز السد اللقب من قبل، بينما توج الجيش مرتين مقابل مرة واحدة لصالح لخويا.



ووضع الجزائري الآخر بغداد بونجاح السد في المقدمة بعد 21 دقيقة عندما استقبل بقدمه اليسرى تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء قبل أن يضعها بقدمه اليمنى في شباك خليفة أبو بكر حارس الجيش، لكن الأوزبكي ساردور رشيدوف أدرك التعادل للجيش عند الدقيقة 38 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء، وحسم السد فوزه بهدف رائع للجزائري حمرون يوغرطة عند الدقيقة 73 بتسديدة هائلة من عند حافة منطقة الجزاء.

وكان قد ذكر اللاعب الإسباني تشافي هرنانديز بأن انتظاره لقباً مع فريق السد قد طال، مشدداً أنه يجب أن يفوز ببطولة مه السد.