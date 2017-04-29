أحمد الفهد ينفي تورطه في قضية رشوة خاصة بفيفا

الألمانية - الرياضية | Saturday, 29 April 2017 - 21:17 pm

نفى الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، التورط في فضيحة الرشوة التي أدين بها مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية اليوم السبت.



وأكد الشيخ أحمد الذي يرأس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك"، إنه ينفي بشدة أية أفعال خاطئة، وفقاً لبيان أصدره المجلس الأولمبي الآسيوي ونشرته وسائل الإعلام.



يشار إلى أن الشيخ أحمد أيضاً عضو في المجلس الحاكم للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية.



وأدانت محكمة أمريكية ريتشارد لاي، العضو السابق بلجنة التدقيق والامتثال بالفيفا، والذي يرأس اتحاد جوام لكرة القدم، الأسبوع الماضي، بتورطه في قضية رشوة بقيمة مليون دولار.



وأمر فيفا بحظر لاي من ممارسة أي نشاط لمدة 90 يوما أمس الجمعة.

ولم يستجب المجلس الأولمبي الآسيوي لطلب وكالة الأنباء الألمانية للتعليق على هذا الأمر.

وفي البيان الصادر، تعهد الشيخ أحمد بـالدفاع بقوة عن النزاهة والسمعة لأي منظمة يمثلها في أي مراجعة قانونية ذات صلة.