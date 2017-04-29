للمرة الخامسة على التوالي.. بايرن موينخ يتوج بلقب البوندسليجا

الألمانية - الرياضية | Saturday, 29 April 2017 - 21:24 pm

توج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، في رقم قياسي جديد، بعدما اكتسح مضيفه فولفسبورج 6/0، اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من البوندسليجا.



وحسم بايرن اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، بعدما وسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه لأيبزيج إلى عشر نقاط، عقب تعادل الأخير مع ضيفه إنجولشتاد سلبيا في وقت سابق اليوم.



ويمتلك بايرن 73 نقطة مقابل 63 نقطة للأيبزيج فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.



وواصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه وسجل الهدفين الثاني والثالث للبايرن في الدقيقتين 37 و45، بعد أن افتتح المدافع النمساوي ديفيد ألابا التسجيل عند الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني تكفل الهولندي آريين روبن بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 66ـ ثم أحرز توماس مولر الهدف الخامس عند الدقيقة 80، قبل أن يختتم جوشوا كيميتش التسجيل عند الدقيقة 85.



ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 29 هدفاً، بفارق هدفين أمام الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف بوروسيا دورتموند.

وجاء تتويج بايرن باللقب اليوم ليعوض الجماهير ولو جزئيا عن خروج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني ثم خسارته أمام بوروسيا دورتموند في المربع الذهبي لمسابقة الكأس.