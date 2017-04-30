تقديم الأهلي والرائد 20 دقيقة فقط

بريدة ـ محمد الحبيب | Sunday, 30 April 2017 - 00:00 am

أعطى الاتحاد السعودي لكرة القدم، الضوء الأخضر لناديي الأهلي والرائد، بتقديم مباراتهما اليوم في الجولة 25 للدوري السعودي 20 دقيقة فقط.

وكان من المقرر أن تقام المباراة عند الســاعة 8.50 مساء اليوم حسب الجدول المعد مسبقًا.

وأمـــام ذلك، أوضـــح لـ"الرياضيـــة" عبــــد الله السبيعي مشرف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الرائد، أن إدارة ناديه اتفقت مع الأهلي على تقديم موعد المباراة.

وقال السبيعي: "ارتباط الأهلي برحلة العودة عن طريق الطيران إلى جدة، والبحث عن حضور جماهيري للمباراة، جعلانا نتقدم بطلب للاتحاد السعودي من أجل تقديم المباراة من الساعة8.50 مساءً إلى الساعة الـ 7.00 مساءً، وجاءنا الرد بتقديم موعد المباراة 20 دقيقة فقط".