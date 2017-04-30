إنجاز لافت

فهد البطاح | Saturday, 29 April 2017 - 22:57 pm

تحمل مواجهة أمس الرقم 159 للنور في منافسات الدوري الممتاز والكأس والنخبة، وقد خسر خلال خمس سنوات 9 مواجهات فقط، بينما خسر مضر 23، من أصل 112 مباراة، ويملك النور سجلاً نظيفًا من الهزائم في آخر موسمين، حيث لم يخسر منذ هزيمته من الأهلي بالدور الأول قبل 3 مواسم.

بينما خسر مضر بطولة الدوري أمام النور الأسبوع الماضي، وتوقف مشواره في مسابقة الكأس بعد الخسارة من المحيط وخسر أمس أمام النور في ختام بطولة النخبة ليتواصل غيابه عن المنصات المحلية للعام الثالث على التوالي.