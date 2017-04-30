الخليوي: موسم مرهق

فهد البطاح | Saturday, 29 April 2017 - 22:54 pm

أكد تركي الخليوي رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، أن ختام بطولة "النخبة" الـ 15 جاء كما يتمناه كل محبي اللعبة في السعودية، وقال: "الحمد لله على ختام الموسم بنجاح، إذ لم يكدر صفوه أي أحداث معتبرة أو احتجاجات، لكنه كان مرهقًا لنا وللأندية؛ بسبب مشاركة واستعدادات منتخباتنا في كؤوس العالم؛ الأمر الذي جعلنا نضطر لضغط المباريات، وحصول بعض الإصابات جراء هذا الضغط، لكن تمكنا ـ ولله الحمد ـ من السير به بنجاح، بتعاون الأندية والحكام مع الاتحادات، ولا ننسى الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمكاتب والصالات الرياضية، وكذلك الأمن والإعلام؛ فكل هؤلاء أعطوا للدوري ومسابقات ومنافسات كرة اليد وهجًا آخر".

وأضاف: "أبارك لنادي النور تميزه وتحقيقه البطولة، وأهنئ فريق مضر على المستوى المشرف والرائع، كما أشكر الأندية على تعاونها والأعضاء في المجلس وأعضاء اللجان على ما قدموه طوال الموسم".