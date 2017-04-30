اكتمال عقد المتأهلين في شهداء الحرس الوطني

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 30 April 2017 - 00:00 am

تأهلت فرق القطاع الشرقي والغربي، وسلاح الإشارة ولواء الملك عبد العزيز الآلي، للدور نصف نهائي من بطولة شهداء الحرس الوطني، التي تقام فعالياتها على ملعب مدينة الحرس الوطني بخشم العام في الرياض، وستنطلق مواجهات دور الأربعة الأربعاء المقبل.

من جهته، توج العميد دعيرم الشهراني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني، القطاع الغربي ببطولة كرة الطائرة بعد تغلبه على مدارس الحرس الوطني بثلاثة أشواط مقابل شوط، كما توج القطاع الشرقي ببطولة كرة الطاولة، بعد فوزه على القطاع الغربي بنتيجة 0/2.