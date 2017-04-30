آل سلام: الخبرة خذلتنا

فهد البطاح | Saturday, 29 April 2017 - 22:58 pm

عبر عبد الله آل سلام لاعب الفريق الأول لكرة اليد في نادي مضر، عن حزنه بعد خسارة فريقه لنهائي النخبة لكرة اليد أمام النور، وقال: "قدر الله وما شاء فعل؛ فنحن قدمنا كل شيء، وأمتعنا الجماهير ولكن قلة خبرة بعض لاعبينا الصغار في السن أفقدنا التوازن في بعض اللحظات الحاسمة للمباراة، وبإذن الله المستقبل القريب لنا وسيشهد عودة مضر بقوة لساحة البطولات".

وأضاف: "قدمنا هذا الموسم مستويات رائعة ومن خلفنا جماهير مميزة تستحق منا مواصلة التضحية وتعويضهم بالبطولات في أقرب وقت".