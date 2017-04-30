سوانزي يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

لندن - الألمانية | Sunday, 30 April 2017 - 16:16 pm

فرض فريق سوانزي سيتي التعادل الإيجابي 1 / 1على مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع مانشستر رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس مقابل 32 نقطة لسوانزي في المركز الثالث من القاع.



وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف حمل توقيع القائد واين روني من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.



ولكن لاعب الوسط الايسلندي الدولي جيلفي سيجوردسون أدرك التعادل لسوانزي قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة عبر ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع.