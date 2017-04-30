الأخضر الشاب يدخل آخر مراحل إعداداه لمونديال كوريا

الرياض - الرياضية | Sunday, 30 April 2017 - 16:44 pm

ينطلق غدٍ الاثنين المعسكر الختامي للمنتخب السعودي لدرجة الشباب قبيل مغادرته إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، التي من المقرر أن تنطلق في الـ 20 من مايو المقبل.



ويقام معسكر الأخضر الشاب الختامي على مرحلتين، الأولى في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو ويجري من خلالها الأخضر الشاب تمارينه يوميًا في تمام السادسة والنصف مساءً على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيما ستكون الثانية في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 4 إلى 18 مايو ويخوض الأخضر الشاب فيها 3 مباريات ودية.



ويأتي الأخضر في المونديال ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات الإكوادور، الولايات المتحدة الأمريكية، والسنيغال.



وتضم قائمة الأخضر الشاب (27) لاعبًا، هم :



محمد اليامي، محمد بصاص، فهد الحربي، عبدالله ترمين، علي الأسمري، ناصر العتيبي، يوسف الحربي، أيمن الخليف، ومنصور المولد (نادي الأهلي)، زيد البواردي، صالح الوحيمد، عبدالإله العمري، خالد دبيش، عبدالرحمن الدوسري، وسامي النجعي (نادي النصر)، أنس زباني، حسين صالح، نايف كريري، فهد الرشيدي، ناصر الدوسري، وعبدالرحمن اليامي (نادي الهلال)، أمين بخاري، عون السلولي، وتركي الجدعاني (نادي الاتحاد)، حسان تنبكتي، وحسن القيد (نادي الشباب)، ومحمد الزبيدي (نادي الاتفاق).